Trenitalia, un Frecciarossa 1000 per "Red" di Disney e Pixar

(Teleborsa) - Unasempre più attenta alle esigenze, società ferroviaria delrafforza l’impegno per garantirealleche scelgono ilper i propri spostamenti.In occasione della presentazione dinuovo film di animazioneuncon grafica dedicata è arrivato alla s, accolto daDirettore Business Alta Velocità di Trenitalia,Direttore Marketing Trenitalia, dalla regista premio Oscar, dalla produttricee daIlviaggia sui binari italiani e, a partire dalle prossime settimane, a bordo dii bambini riceveranno una sorpresa di benvenuto a. L’iniziativa - chiarisce la nota - si inserisce nell’ambito della partnership siglata daed è laInoltre, va ricordato che ai gruppi familiari composti da 2 a 5 personeriserva l’offertache consente ai minori di 15 anni di viaggiare gratuitamente su tutti i trenianche suiFino al 27 marzo con la promoil sabato e la domenica i ragazzi fino a 15 anni (non compiuti) viaggiano gratis sui treni regionali se accompagnati da un adulto over 25 pagante. I treni regionalisono dotati di un’area per il trasporto passeggini, di un’area nursery dedicata e del ". Posti per i passeggini sono disponibili anche a bordo degli