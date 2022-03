UE, paesi dell'Est lasciano banche internazionali dell'era sovietica

(Teleborsa) -hanno deciso diper promuovere la cooperazione economica fra i suoi componenti e promuoverne lo sviluppo. I due istituti, che hanno la Russia come principale azionista, sono le Banca internazionale per la cooperazione economica (IBEC, nata nel 1964) e la Banca internazionale per gli investimenti (IIB, creata nel 1970)."A causa dell'contro l'Ucraina abbiamo deciso di adottare misure per interrompere la partecipazione alla Banca internazionale per la cooperazione economica e alla Banca internazionale per gli investimenti", hanno affermato in un dichiarazione congiunta.L'comprende Bulgaria, Cuba, Repubblica Ceca, Ungheria, Mongolia, Romania, Russia, Slovacchia e Vietnam (la Polonia ha lasciato la banca nel 2000). L'ha come componenti Bulgaria, Repubblica Ceca, Mongolia, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia e Vietnam. "In linea con le nostre procedure nazionali, di conseguenza,per interrompere la nostra partecipazione e avviare la transazione ai sensi degli statuti delle banche al fine di ottenere", viene sottolineato nella nota.