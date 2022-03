Gruppo Angelini diventa "Angelini Industries"

(Teleborsa) - Ilguidato oggi da una Holding di indirizzo strategico e di riferimento per le società operative, assume una nuova identità volta a riassumere visivamente la nuova organizzazione e la nuova governance. Il nuovo nome della multinazionale italiana presente in 26 Paesi e attiva nei settori farmaceutico, largo consumo, tecnologia industriale, profumi e dermocosmesi e vitivinicolo,, si accompagna a un nuovo logo: lo storico marchio triangolare è stato, infatti, sostituito da un segno aperto, caratterizzato – spiega Angelini in una nota – da linee curve, che parla di inclusività e accoglienza e che sottolinea al contempo la dinamicità dell'universo Angelini. Diversificazione del business e vocazione industriale sono infatti le parole d'ordine alla base del renaming.Il nuovo brand accomuna tutte le realtà appartenenti al gruppo – A– e ne racconta il modo di fare impresa ispirato a valori e purpose comuni, prendersi cura delle persone e delle famiglie nella vita di tutti i giorni, sintetizzato nel"Il rebranding – commenta– è uno snodo fondamentale del processo di riposizionamento strategico del nostro Gruppo, oggi guidato da una holding industriale che orienta le strategie e gli investimenti delle aziende operative nelle diverse aree di business. Si rafforza pertanto l'identità di Angelini come gruppo multinazionale, industriale e diversificato. L'obiettivo che affidiamo a questa nuova identità corporate è di accompagnare il Gruppo in una crescita armonica, che valorizzi tutte le realtà che lo compongono".Il, che racconta al grande pubblico la natura multi industry di Angelini, attraverso marchi iconici di tutti i settori in cui il gruppo è presente. "Sempre accanto a te, con la forza di un abbraccio" è l'headline della campagna, che presenta scene familiari di vita quotidiana in cui i prodotti del gruppo Angelini Industries accompagnano le persone nei momenti in cui si prendono cura di sé o dei loro cari. "Ti voglio tanto bene" di Gianna Nannini è la colonna sonora dello spot."Attraverso la nostra nuova identità visiva abbiamo voluto rappresentare ed esprimere il nostro principio-guida – commenta– che si concretizza nel prendersi cura delle persone e delle famiglie nella vita di tutti i giorni. Il nuovo logo esprime con le sue linee curve un abbraccio che include, protegge e ci indica la strada per un futuro più sostenibile e a misura di tutti, anche e soprattutto dei più deboli. Siamo un Gruppo industriale che da sempre ascolta i bisogni e i desideri della collettività e si impegna giorno dopo giorno, oggi più che mai, per restituire valore a tutti i suoi stakeholder".Ilè stato realizzato a cura della