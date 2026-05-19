Angelini Technologies, ricavi 2025 balzano a 391 milioni di euro. Focus su espansione in USA

(Teleborsa) - Angelini Technologies, società di Angelini Industries attiva, attraverso la controllata Fameccanica, nell'automazione industriale e nella robotica per la logistica, ha registrato nel 2025 ricavi per 390,6 milioni di euro (+59,6% rispetto al 2024), ottenuti per il 93% grazie all'export, con la previsione di un ulteriore incremento di oltre il 20% entro il 2027. Forte accelerazione anche per l'Ebitda, che si attesta a 50,1 milioni di euro, con un +108,5% rispetto al 2024, grazie all'incremento dimensionale.



Per sostenere la traiettoria di crescita, l'azienda prevede di assumere circa 200 persone nel biennio 2026-27 tra l'Italia, dove è operativa nelle sedi abruzzesi di San Giovanni Teatino (CH) e Alanno (PE) e gli Stati Uniti. Nel 2026 è previsto che l'organico superi globalmente le 800 unità.



"Dopo che nel 2022 il Gruppo Angelini Industries ha ripreso il controllo al 100% dell'azienda, fino a quel momento joint venture paritetica con P&G, è stato avviato un percorso di investimenti e diversificazione del business destinato a sbloccare il potenziale di crescita di Angelini Technologies - Fameccanica - osserva Sergio Marullo di Condojanni, CEO di Angelini Industries - I numeri in forte crescita su ricavi e margini nel 2025 dimostrano che le scelte effettuate sono state efficaci e aprono a ulteriori prospettive di evoluzione nel prossimo futuro che vanno verso un'ancora più forte internazionalizzazione e uno sviluppo tecnologico sempre più avanzato su converting e robotica".



Nel "Converting", settore di presidio storico per l'azienda, in cui vi opera dal 1975, Angelini Technologies - Fameccanica ha registrato nel 2025 un incremento dei ricavi del 25% rispetto all'anno precedente, grazie alla crescita sia del comparto "Home & Personal" (macchine industriali per la produzione di beni per la cura della casa), che dell'"Hygiene" (macchine industriali per la produzione di beni per l'igiene personale).



Cresce rapidamente nel 2025 il contributo ai ricavi delle soluzioni robotiche sviluppate dall'azienda per il settore della logistica, raggiungendo un'incidenza del 34% sui ricavi complessivi. Nel 2026 tale contributo è previsto che arrivi a sfiorare il 50%, grazie anche al picco storico di ordinativi di 148 milioni di euro (+5% vs. 2024) realizzato nel 2025.



Nel 2025 l'investimento di Angelini Technologies - Fameccanica in ricerca e sviluppo è stato di 9 milioni di euro, in aumento del 20% rispetto al 2024 ed è servito, oltre che per aumentare l'automazione dei processi produttivi, attraverso la digitalizzazione e i sistemi di intelligenza artificiale, per proseguire lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per la produzione di batterie con tecnologia laser.



Angelini Technologies - Fameccanica ha avviato nel 2026 un progetto di espansione negli USA, principale mercato di sbocco per le sue soluzioni tecnologiche, al fine di rafforzare i rapporti con i propri partner e clienti americani e per crescere all'interno di un ecosistema industriale e accademico caratterizzato da straordinarie capacità di innovazione e sviluppo tecnologico. Ad aprile 2026 è stato inaugurato a Boston un nuovo hub dedicato alla ricerca e sviluppo in ambito robotico. Entro il 2026 è, inoltre, previsto il raddoppio della capacità produttiva dello stabilimento di Cincinnati, in Ohio, in cui Angelini Technologies – Fameccanica è presente dal 2009, che passerà da circa 7 mila a 14 mila metri quadrati per far fronte alla crescente domanda del mercato americano.

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