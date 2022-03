Russia, agenzie di rating vedono nero e portano valutazione a "spazzatura"

(Teleborsa) - Dopo giorni di guerra ed uno tsunami che ha investito il settore finanziario arriva inesorabile il, una bocciatura che fa perno sull'causato delleimposte dall'Occidente, sull'esclusione dal sistema internazionale dei pagamenti SWIFT, e sull', nonostante l'esistenza di enormi riserve.L'agenzia di rating statunitenseha così annunciato ilconfermando un credit watch negativo. Il merito di credito è stato ridotto per la seconda volta nel giro di qualche giorno ed è passato da BB+che indica una posizione. "Il downgrade segue l'imposizione di misure che riteniamo aumenteranno in modo sostanziale il rischio di default", spiega l'agenzia americana.La decisione di S&P è stata accompagnata dall'che hanno tagliato il rating della Russia, portandolo su un. Entrambe hanno esercitato un taglio di sei notch (gradini) portando la"La gravità delle sanzioni internazionali rappresenta un enorme shock per i fondamentali di credito della Russia, e minaccia la sua volontà di ripagare il debito del Governo", sottolinea Fitch, mentre Moody's vede il rischio di "una crisi prolungata dell'economia e del settore finanziario a causa delle sanzioni che limitano l'accesso alle riserve internazionali del Paese".A questi livelli ile infatti, il prossimo 16 marzo scadranno una tranche di cedole sul debito per un importo di oltre 100 milioni di dollari. Se anche Mosca dovesse superare questo primo banco di prova, nell'immediatezza, il 4 Aprile, scadranno bond per un valore di 2 miliardi di dollari.