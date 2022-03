Gas, Bruxelles presenta piano REPowerEU per affrancarsi da dipendenza da Russia

(Teleborsa) -per renderedai combustibili fossili russi ben, a cominciare dal gas, alla luce dell'invasione russa in Ucraina."Dobbiamo diventare indipendenti dal petrolio, dal carbone e dal gas russo. Semplicemente non possiamo fare affidamento su un fornitore che ci minaccia esplicitamente, ha dichiarato la presidente della Commissione europea,, aggiungendo che occorre "agire ora per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, diversificare la fornitura di gas per il prossimo inverno e accelerare la transizione verso l'energia pulita"."È ora di affrontare le nostre vulnerabilità e di diventare più indipendenti nelle nostre scelte energetiche", ha sottolineato, vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, ribadendo che "le energie rinnovabili sono una fonte di energia economica, pulita e potenzialmente infinita e, anziché finanziare l'industria dei combustibili fossili altrove, creano posti di lavoro in Europa".Timmermans ha poirelativi al possibile. "Non abbiamo piani di questo tipo nella Commissione, forse è qualcosa a cui sta pensando qualche Stato membro". ha commentato.Il piano delinea una serie diin Europa e per ricostituire le scorte di gas per il prossimo inverno. REPowerEU cercherà di, accelerare l'introduzione die sostituire il gas nel riscaldamento e nella produzione di energia. Ciò potrà. In aggiunta a quanto previsto dall'energy toolbox presentato lo scorso ottobre, Bruxelles ha confermato agli Stati membri la possibilità di regolamentare i prezzi del gas in circostanze eccezionali, stabilendo che si potrannogli extra profitti del settore energetico e le risorse derivanti dallo scambio di quote di emissione. Le norme europee sugli aiuti di Stato potranno poi fornireda prezzi elevati dell'energia e contribuire aalla volatilità dei prezzi dell'energia nel medio e lungo termine.La Commissione intendelegislativa che prevede loentro il 1° ottobre di ogni anno. La proposta comporta il monitoraggio e l'applicazione dei livelli di riempimento."L'invasione russa dell'Ucraina ha aggravato la situazione della sicurezza degli approvvigionamenti ed ha portato i prezzi dell'energia a livelli senza precedenti. Per le restanti settimane di questo inverno, l'Europa dispone di quantità sufficienti di gas, ma dobbiamo ricostituire urgentemente le nostre riserve per il prossimo anno", ha affermato il commissario per l'Energia,, tramite maggiori importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) e gasdotti da fornitori non russi e maggiori volumi di produzione e importazioni di biometano e idrogeno rinnovabile;nelle nostre case, edifici, industrie e sistema elettrico, aumentando l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e l'elettrificazione e affrontando i colli di bottiglia delle infrastrutture. La piena attuazione delle proposte della Commissioneannuo di gas fossile, pari a 100 miliardi di metri cubi (bcm), entro il 2030. Con le misure del pianopotremmodi metri cubi di consumo di gas fossile, equivalente al volume importato dalla Russia nel 2021. Quasi due terzi di tale riduzione possono essere raggiunti entro un anno, ponendo fine all'eccessiva dipendenza dell'UE da un unico fornitore.