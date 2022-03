Stevanato, nel 2021 ricavi record per 844 milioni. Crescita a due cifre nel 2022

Stevanato Group

, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha chiuso il 2021 con in crescita del 27,5% a 843,9 milioni di euro, guidati dagli incrementi in entrambi i segmenti (Engineering e Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions). I hanno rappresentato circa il 14,7% delle entrate, mentre le hanno raggiunto il 24,6% dei ricavi, con l'azienda che punta a uno spostamento del mix a lungo termine verso questo portafoglio di prodotti premium. Il è aumentato al 31,4%, l' è stato di 120,5 milioni di euro e l'utile diluito rettificato per azione di 0,48 euro (+54,8% rispetto all'anno fiscale 2020)."La nostra performance finanziaria e operativa di successo pone le basi per una crescita organica e duratura dei ricavi a due cifre - ha commentato l' - All'interno della nostra attività di confezionamento primario, le tendenze verso prestazioni superiori e prodotti di qualità hanno contribuito ad aumentare i nostri ricavi da soluzioni di alto valore e prevediamo che queste tendenze continueranno". "Entriamo nel 2022 con una forte attenzione all'esecuzione rispetto alle nostre priorità operative di, espandere la nostra, investire in ricerca e sviluppo e ampliare la nostra pipeline di soluzioni integrate di alto valore", ha aggiunto.Il gruppo ha diffuso la. Prevede ricavi compresi tra 935 milioni di euro e 945 milioni di euro; un utile per azione diluito rettificato compreso tra 0,49 e 0,51 euro (assumendo una media ponderata di azioni in circolazione pari a 264,7 milioni) e un EBITDA rettificato compreso tra 248 milioni di euro e 253 milioni di euro."Siamo favorevoli pluriennali tra cui innovazione farmaceutica, invecchiamento della popolazione con condizioni croniche, crescita di prodotti biologici e biosimilari, accelerazione ed espansione dei programmi di vaccinazione, dell'autosomministrazione dei farmaci e dell'aumento degli standard di qualità e della regolamentazione", ha affermato il