Lenet, fatturato sale a 128 milioni di euro nel 2021. Diventa società benefit

(Teleborsa) -, gruppo nato come evoluzione di THUN Spa, ha chiuso il 2021 con undi 127,8 milioni di euro, in crescita del 15,5% sul 2020 (con una performance all'estero di +51%) e vicino ai livelli pre-pandemia. Il risultato, nonostante il Covid abbia continuato a pesare sul business, "conferma il percorso annunciato dalla costituzione del gruppo in direzione di unadel footprint distributivo", si legge in una nota. La controllata Unitable, acquisita a gennaio 2021, ha registrato una crescita dei ricavi di circa il 60%, un dato descritto come "molto incoraggiante" e in grado di rafforzare la strategia di diversificazione e posizionamento del gruppo come leader internazionale del mondo dell'home decor e del premium tableware.L'è tornato ai livelli pre-covid con una progressione di +370bps rispetto all'anno precedente. La(PFN) di gruppo registra un miglioramento di circa il 15% rispetto al 2020. Il risultato è stato raggiunto "grazie alla pianificazione ed il controllo dei livelli di inventory soprattutto in questa fase di particolare turbolenza distributiva e più in generale con un ottimo miglioramento nei flussi di credito e debito", viene sottolineato. Il 2021 segna il ritorno alla(FCF) mentre la PFN/EBITDA rientra nei livelli di sicurezza pre-covid."Il 2021 rappresenta un ulteriore passaggio evolutivo nel percorso di crescita di Lenet Group di cui siamo molto soddisfatti - ha commentato il- La trasformazione in società benefit, unitamente ai risultati economici e finanziari raggiunti, costituisce la base perdel mercato e gli scenari macro-economici post pandemici".Il gruppo è entrato a maggio 2021 in, il private market del gruppoche connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita. Fanno parte di Lenet Group una serie di- THUN, Teddy Friends, La Porcellana Bianca, Rituali Domestici, Rose e Tulipani e Domino - Luxpets, il primo marketplace high-end per il settore pet, e Connecthub Logistics & Digital, provider 4.0 di servizi di distribuzione, system integration e Business Intelligence.