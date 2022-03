Seri Industrial, +26% in borsa dopo agevolazione per gigafactory

Seri Industrial

(Teleborsa) - Spicca il volo, che si attesta a 8,12, con un. Il titolo della società - quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici - beneficia della concessione della agevolazione a fondo perduto (da parte del MISE) pari a circa 417 milioni di euro per l'avvio del programma di investimenti destinati alla realizzazione di una(CE).Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo convista in area 8,66 e successiva a quota 10,23. Supporto a 7,09.