Nexi, utile 2021 (incluso Nets) a 450,9 milioni di euro. Nessun dividendo

Nexi

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha approvato ile il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, confermando i dati preliminari diffusi il 10 febbraio 2022 . L'anno si è chiuso conper 2.268,8 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto al 2020, undi 1.094,5 milioni di euro, in aumento del 12,1% e unche ha raggiunto il 48%, in crescita di 1 p.p. rispetto al livello registrato lo scorso anno. L'normalizzato (inclusi i risultati di Nets) è stato pari a 450,9 milioni di euro nel 2021, in aumento del 17% anno su anno.Per quanto attiene al progetto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021per l'esercizio 2021. Si propone il riporto a nuovo dell'utile d'esercizio. Convocata l'assemblea per il 5 maggio 2022, data in cui verranno nominati consiglio di amministrazione e collegio sindacale.