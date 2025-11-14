Milano 13:43
Piazza Affari: in calo Nexi

Piazza Affari: in calo Nexi
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che tratta con una perdita del 2,26%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nexi, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Nexi ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4,074 Euro. Supporto a 4,004. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4,144.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
