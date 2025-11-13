Terna, l'EBITDA supera 2 miliardi di euro nei 9 mesi. Acconto su dividendo di 11,92 centesimi

Terna

(Teleborsa) -, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha comunicato che ideisono pari a 2.882,3 milioni di euro, registrando un aumento di 234,9 milioni di euro (+8,9%) rispetto al corrispondente periodo del 2024. Tale risultato è dovuto prevalentemente alla crescita dei ricavi delle Attività Regolate, imputabile, in particolare, all'aumento del capitale investito riconosciuto (RAB) in ragione dell'entrata in esercizio dei nuovi investimenti, parzialmente compensato da una riduzione degli incentivi output based.L'si attesta a 2.026,3 milioni di euro, in crescita di 134,1 milioni di euro (+7,1%) rispetto ai 1.892,2 milioni di euro dei primi nove mesi del 2024, per il miglior risultato sia delle Attività Regolate sia delle Attività Non Regolate. Il dato dell'EBITDA relativo al terzo trimestre del 2025 mostra un incremento del 5,0% a 666,5 milioni di euro (635,0 milioni di euro nello stesso periodo del 2024). Gli oneri finanziari netti del periodo, pari a 131,7 milioni di euro, rilevano un incremento di 26,8 milioni di euro dovuto all'erogazione di nuovi finanziamenti e alla riduzione dei proventi finanziari rilevati nel periodo, parzialmente compensati dai maggiori oneri finanziari capitalizzati.L'di Gruppo del periodo si attesta a 852,7 milioni di euro, in crescita di 40,1 milioni di euro rispetto agli 812,6 milioni dei primi nove mesi del 2024 (+4,9%). Nel terzo trimestre, l'utile netto di Gruppo è stato pari a 265,0 milioni di euro (267,8 milioni nello stesso periodo del 2024).L'si attesta a 11.669,2 milioni di euro, rispetto agli 11.160,4 milioni di euro al 31 dicembre 2024, a supporto dell'importante crescita degli investimenti per lo sviluppo di un sistema elettrico sempre più sicuro ed efficiente. Gli investimenti nel periodo sono pari a 2.087,5 milioni di euro, in crescita del 22,9% rispetto ai 1.699,2 milioni del corrispondente periodo del 2024.Per ilche il Gruppo Terna possa conseguire ricavi per 4,03 miliardi di euro, un EBITDA pari a 2,70 miliardi di euro e un utile netto di Gruppo pari a 1,08 miliardi di euro. Con specifico riferimento al Piano Investimenti, il Gruppo ha un target 2025 pari a circa 3,4 miliardi di euro. Tali obiettivi saranno perseguiti mantenendo l'impegno a massimizzare la generazione di cassa necessaria ad assicurare una sana ed equilibrata struttura finanziaria.Il CdA ha deliberato la distribuzione di unordinario dell'esercizio 2025 pari a 11,92 centesimi di euro per azione in circolazione.