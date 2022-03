ReeVo, utile 2021 balza a 1,3 milioni di euro

ReeVo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano quotato sul mercato Euronext Growth Milan, ha approvato il Progetto di Bilancio, il Bilancio Consolidato e il primo Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2021. Ilsi attesta a 11,5 milioni di euro con una crescita del 42% rispetto al 31 dicembre 2020 (8,1 milioni di euro). L'è positivo per 3,1 milioni di euro con un significativo incremento dell'82% rispetto all'esercizio 2020 (positivo per 1,7 milioni di euro). L'risulta pari al 27%, contro il 21% dell'esercizio 2020. L'incremento della marginalità, spiega la società, è da ricondurre a due fattori principali: la scalabilità del modello di business e la focalizzazione sui segmenti maggior margine nell'ambito dei servizi Cloud e Cyber Security.L'del gruppo si attesta a 1,3 milioni di euro in crescita del 97% rispetto al 2020 (positivo per 0,7 milioni di euro). Il totaledi gruppo ammonta a 15,6 milioni di euro rispetto a 3,5 milioni di euro dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. L'al 31 dicembre 2021 è cash positive per 10,3 milioni di euro rispetto al debito di 1 milione circa al 31 dicembre 2020 con una variazione pari a circa 11,3 milioni di euro dopo aver effettuato investimenti per 2,3 milioni di euro."Nel corso del, nonostante una situazione macro-economica instabile, contiamo di: incrementando la sviluppo nei mercati in cui siamo già presenti e in Europa; attraverso partnership strategiche e una maggiore presenza nella P.A. anche grazie alle gare legate al PNRR, da dove siamo fiduciosi possano arrivare importanti opportunità", ha commentato il. "Per accelerare ulteriormente la crescita, stiamo inoltre, intrapreso nel corso del 2021 su diversi target, per arrivare a una positiva conclusione nel corso dell'anno", ha aggiunto.