MFE, Borsa riammette titoli dopo OPAS su Mediaset Espana

MFE A

MFE B

Mediaset Espana

MFE-MEDIAFOREUROPE

(Teleborsa) - Le azionie i relativi strumenti derivati sono riammessi questa mattina alle negoziazioni. Lo fa sapere Borsa Italiana nella sezione "comunicati urgenti".alla Borsa di Madrid, dopo l' OPAS promossa da(ex Mediaset, che ora scambia con azioni MFE A e MFE B). MFE-MEDIAFOREUROPE ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) sulle azioni di Mediaset España Comunicación SA. L'operazione permette a MFE di diventare "immediatamente più internazionale e più europea" e agli azionisti di Mediaset España di "scambiare le loro azioni con quelle di una nuova realtà votata allo sviluppo internazionale sia televisivo sia tecnologico". Previste sinergie stimate per complessivi 55 milioni di euro in 4 anni (corrispondenti a un net present value di circa 340 milioni di euro).Ilè di 5,613 euro per azione, di cui: una componente azionaria di 4,5 azioni ordinarie categoria A MFE-MEDIAFOREUROPE corrispondente a 3,753 euro per ogni azione Mediaset España Comunicación SA (9 azioni ordinarie categoria A MFEMEDIAFOREUROPE N.V. ogni 2 azioni Mediaset España); una componente cash di 1,860 euro per ogni azione Mediaset España.Intanto a Piazza Affari le azioni MFE A e B stanno cedendo terreno e perdono, rispettivamente, il 4,76% e l'1,70%.