Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 9/12/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 2,82 miliardi di euro, con un incremento di ben 342 milioni, pari al 13,80% rispetto ai precedenti 2,48 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,39 miliardi azioni della seduta precedente a 0,42 miliardi.A fronte dei 684 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 301 azioni. In lettera invece 343 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 40 stocks.