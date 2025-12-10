Milano 10:01
43.382 -0,44%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:01
9.650 +0,09%
Francoforte 10:01
24.085 -0,32%

Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 9/12/2025

Finanza
Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 9/12/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 2,82 miliardi di euro, con un incremento di ben 342 milioni, pari al 13,80% rispetto ai precedenti 2,48 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,39 miliardi azioni della seduta precedente a 0,42 miliardi.

A fronte dei 684 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 301 azioni. In lettera invece 343 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 40 stocks.





(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)
Condividi
```