Reti entra nel capitale di C.NExT, rete di hub di innovazione

Reti

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dell'IT Consulting e quotata su Euronext Growth Milan, è, società di nuova costituzione a capo del progetto per lo sviluppo die di uno oltre confine, finalizzati a progetti di trasformazione digitale. L'importo complessivo sottoscritto da Reti è pari a 500.000 euro, che porta la società a detenere ildi C.NExT. L'operazione è stata finanziata attraverso mezzi propri e prevede l'ingresso di Bruno Paneghini, presidente e amministratore delegato di Reti, nel CdA della newco.Gli altri sottoscrittori dell'aumento di capitale risultano prevalentemente realtà operanti nel settore della tecnologia, della formazione e della somministrazione di personale, spiega una nota. Il progetto ha un orizzonte di realizzazione di sette anni e consentirà a Reti di espandere la propria presenza sul territorio nazionale, entrando in contatto con un network di undici hub dell'innovazione costituito da, oltre che dalledei territori presidiati."Siamo molto orgogliosi di aver contribuito alla costituzione di C.NExT - ha commentato Paneghini - Si tratta di un investimento in cui abbiamo creduto fin da subito, in quanto sposa alla perfezione i valori che anche Reti promuove, come l'innovazione, la condivisione di know how e la crescita sostenibile e in armonia con il territorio circostante. Inoltre, la costituzione di un network di eccellenze in ambito innovazione e di enti territoriali che consentono l'accesso a nuove risorse, rappresenta una, sia a livello nazionale sia internazionale".