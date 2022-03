Zignago Vetro, per Intesa Sanpaolo è Buy nonostante pressione su margini

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 20,4 euro) il suosu, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, migliorando ilsul titolo a "" da "Add". La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha approvato il bilancio 2021 . "Zignago Vetro ha riportato buoni risultati nel quarto trimestre del 2021, sostanzialmente in linea con le nostre stime, con le sorprese positive di volumi superiori alle attese e riduzione del debito netto - hanno affermato gli analisti - Il 2022 dovrebbe essere più impegnativo, con pressioni sui margini dovute all'aumento dei costi energetici, nonostante il trend positivo delle vendite".Intesa Sanpaolo si aspetta che la società chiuda il 2022 conper 544 milioni di euro, undi 112 milioni di euro e undi 43 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 581 milioni di euro, 155 milioni di euro e 71 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore miglioramento nel 2024 a ricavi per 616 milioni di euro, un EBITDA di 177 milioni di euro e un utile netto di 87 milioni di euro.Gli analisti credono che il 2022 sarà un anno impegnativo, con una, ma dovrebbe anche vedere una crescita delle vendite a doppia cifra e un aumento della capacità produttiva, ormai prossima alla saturazione. ", sostenuto dalla crescente domanda di contenitori in vetro per alimenti e bevande, che dovrebbe accelerare ulteriormente nei prossimi anni grazie al sostegno dei programmi europei di green economy e della strategia del governo italiano verso l'economia circolare", viene sottolineato nella ricerca.