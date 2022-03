LME, continuano i problemi per il trading del nichel

(Teleborsa) -in apertura di seduta per le(LME). Diversi broker hanno detto a Bloomberg che gli ordini di vendita sono stati rifiutati prima dell'apertura delle 8:00. Sembra che il gestore degli scambi non abbia modificato il limite inferiore dalla soglia massima del 5% di mercoledì, hanno affermato. Ieri sera il LME ha infatti aumentato ilper il nichel all'8% dal 5% a partire dalla seduta odierna. Ieri mattina il LME aveva bloccato il trading elettronico del nichel subito dopo il suo riavvio da, dopo che un problema tecnico aveva consentito ai prezzi di precipitare oltre il limite giornaliero che avrebbe dovuto aiutare a ripristinare l'ordine dopo lodella scorsa settimana.