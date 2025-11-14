Irce, utile 9 mesi scende a 5,2 milioni di euro. Fatturato -6,9%

Irce

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici, ha chiuso idel 2025 con undi 5,22 milioni di euro (vs 7,11 milioni nello stesso periodo del 2024). L'EBITDA è di 14,24 milioni di euro (vs 18,64 milioni un anni fa).Ilconsolidato è stato di 284,93 milioni di euro, in diminuzione del 6,9% rispetto a 306,04 milioni dei primi nove mesi 2024. Tale flessione è riconducibile principalmente al calo dei volumi di vendita, parzialmente compensato dall’incremento dei prezzi del rame: la quotazione media LME in Euro dei primi nove mesi 2025 è stata dell’1,7% superiore a quella dello stesso periodo 2024.La società spiega che, nel corso del periodo, la, con volumi di vendita contenuti anche a causa della tradizionale chiusura di agosto. Nel settore dei conduttori per avvolgimento, il calo delle vendite è stato determinato dalle difficoltà nei mercati di destinazione, quali automobilistico, degli elettrodomestici e delle apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche, oltre che dalla minor produzione della controllata olandese Smit Draad, che ha cessato l’attività a maggio 2025. Il settore dei cavi, che ha registrato un calo più significativo, ha risentito della contrazione della domanda nei mercati tradizionali, come costruzioni ed industria.Laal 30 settembre 2025 ammonta a 61,91 milioni di euro, in aumento rispetto a 46,51 milioni del 31 dicembre 2024; incremento dovuto principalmente agli investimenti effettuati nel periodo, pari a 15,95 milioni, che hanno riguardato la controllata in Brasile e i due nuovi progetti in Repubblica Ceca e in Cina e in parte alla crescita del capitale circolante.Irce conferma per ilun risultato in linea con quello conseguito nel 2024.