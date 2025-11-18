Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:46
24.587 -0,86%
Dow Jones 18:46
46.176 -0,89%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

Gemini, Google lancia il nuovo modello AI che risponde in modo interattivo
(Teleborsa) - Google, di Alphabet, presenta Gemini 3, la nuova versione del suo modello di intelligenza artificiale, che introduce risposte interattive con grafici e visualizzazioni e disponibile da subito in tutti i principali prodotti del gruppo, inclusa la ricerca.

Per il CEO Sundar Pichai, Gemini 3 segna un'evoluzione radicale: “In soli due anni l’AI è passata dal leggere testi e immagini al leggere la stanza". Il nuovo sistema può elaborare testo, immagini e altri media, risolvere problemi complessi di scienza e matematica e trasformare informazioni tra diversi formati, generando persino app o visualizzazioni da un singolo prompt.

Il nuovo modello sarà integrato nell'app Gemini, nei prodotti di ricerca AI Mode e AI Overviews, oltre che nelle soluzioni enterprise, con rollout iniziale per abbonati selezionati.



