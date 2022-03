Terna, nel 2021 investimenti per oltre 1,5 miliardi. Sale il dividendo

Terna

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, ha approvato i risultati al 31 dicembre 2021. L'esercizio si è chiuso conpari a 2.604,8 milioni di euro (2.490,4 milioni nel 2020, +4,6%), una 1.854,8 milioni di euro (1.811,0 milioni nel 2020, +2,4%) e undi gruppo a 789,4 milioni di euro (785,5 milioni nel 2020, +0,5%). Glihanno raggiunto i 1.520,7 milioni di euro (1.351,1 milioni nel 2020, +12,6%), mentre l'si è assestato a 10.002,5 milioni di euro (9.172,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020)."Nel corso del 2021 è proseguita la forte accelerazione dei nostri investimenti, con l'obiettivo di abilitare e favorire sempre di più lo sviluppo dell'energia prodotta da- ha commentato l'AD- l'attuale contesto internazionale dimostra con ancor maggior forza come l’Italia debba puntare con decisione su quei combustibili di cui il nostro Paese è ricco come pochi al mondo, sole e vento".Per quanto riguarda gli investimenti, tra iTerna segnala gli interventi per accrescere la capacità di scambio fra le diverse zone del mercato elettrico in Campania e in Sicilia, gli avanzamenti dei cantieri per l'interconnessione con la Francia e il completamento della stazione elettrica di Auronzo, nell'Alto Bellunese, nonché il proseguimento del piano di installazione dei compensatori sincroni. Nel 2021 Terna ha raggiunto undal Ministero della Transizione Ecologica e dagli Assessorati regionali, per un valore complessivo di oltre un miliardo di euro di investimenti, quasi quadruplicati rispetto al 2020.Il CdA proporrà all'assemblea (convocata per il 29 aprile 2022) l'approvazione di unper l'esercizio 2021 di 585.108.671,20 euro, pari a 29,11 centesimi di euro (+8% rispetto al 2020) per azione e la distribuzione - al netto dell'sul dividendo ordinario relativo all'esercizio 2021 pari a 9,82 centesimi di euro per azione già posto in pagamento dal 24 novembre 2021 - dei19,29 centesimi di euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, da mettere in pagamento dal 22 giugno 2022 con data stacco 20 giugno 2022 della cedola n. 36 (record date 21 giugno 2022).Per il 2022 le attività all'estero saranno focalizzate sulla finalizzazione delle due diligence per laprevista entro l'anno. "Proseguiranno poi leche potranno essere sviluppate anche in partnership e che saranno selezionate attraverso processi di valutazione che garantiscano un basso profilo di rischio e un limitato assorbimento di capitale", viene sottolineato.