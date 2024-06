Partecipate statali, nel 1° trimestre utili più che raddoppiati e forte crescita fatturato

Enav

Enel

Eni

Fincantieri

Italgas

Leonardo

Poste Italiane

Rai Way

Saipem

Snam

STMicroelectronics

Terna

(Teleborsa) -. Nel primo trimestre dell'anno, le società partecipate dal MEF, hanno riportato complessivamente undi 59,4 miliardi di euro, ineddi euro, in aumento delE' quanto segnala una elaborazione del, aggregando i dati delle comunicazioni finanziarie delle singole società e confrontandoli con lo stesso periodo del 2023.Molto positivo anchea oltre 14,1 miliardi di euro.finanziario netto al 31 marzo 2024 si è attestato adi euro.L’Indagine di CoMar ha riguardato le società quotate del settore industria e servizi, che comprendono:Quanto a, la classifica vede in testa(+20,7%), seguita da(+20,4%) e(+18%). In diminuzione per Enel, STMicroelctronics ed Eni. La maggiore crescita in termini disi registra per(+69,6%),(+41,6%) e(+40,3%). IN termini disi distinguono(+ 1.141,6%),(+86,7%),(+37,1%), mentre si registra una diminuzione per STMicroelctronics ed Eni.