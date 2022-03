Gruppo FS, versi in viaggio per la giornata mondiale della poesia

(Teleborsa) - La primavera inizia con la. Per il 21 marzo cinque poeti sono saliti a bordo diper interpretare versi e far rivivere il fascino e le suggestioni di un viaggio tra stazioni e treni.Ilospita oggi il contributo del poeta Davide Rondoni e celebra la giornata con il il video della poetessa Erika Di Felice e il podcast dell’intervista a Gabriele Tinti.Flaminia Colella ha portato i versi della sua "Guerrafesta" su un regionale da Roma a Velletri,ha viaggiato con "La carezza" sul Frecciarossa diretto da Firenze a Roma, mentreha accompagnato i "Ricordi di un viaggio verso la Grecia" di Piero Bigongiari sul regionale da Pescara a Vasto. La poesia ha risuonato poi nei versi di Melania Panico sul regionale tra Napoli e Salerno e con "Possiamo soltanto amare" di Davide Rondoni sul Frecciarossa tra Bologna e Venezia Mestre.Il Gruppo FS sostiene così la cultura e partecipa alla Giornata istituita dall'UNESCO nel 1999 per promuovere e valorizzare la poesia, forma di comunicazione universale, capace di veicolare un messaggio di pace e di dialogo tra i popoli.Il viaggio in treno come "luogo poetico per eccellenza". Così il poetanel suo intervento per FSNews. Conoscenza artistica della vita, "la poesia non solo viaggia in treno, ma è come un treno. Lo strano movimento da fermi, i cambi di panorama, le occhiate, la varietà dei tipi umani, le visioni, le apparizioni, le parole a volte captate per un attimo".