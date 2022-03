Pari opportunità, Caradonna: "Le donne fanno rete per essere protagoniste del rilancio"

(Teleborsa) - "Creare una rete sinergica tutta al femminile che attraverso incontri, scambi di opinioni e condivisione offra un contributo concreto di crescita della categoria in un momento così complesso sia sotto il profilo economico che sociale. I prossimi anni saranno strategici per la categoria ed il Paese e sono convinta che il movimento delle donne professioniste potrà incidere in modo significativo nei contesti di interesse". È quanto ha affermatointervenendo alla"Oggi avviamo un percorso più strutturato che deve anche portare ad una maggiore valorizzazione della componente femminile nella nostra categoria. Grazie ad un obbligo di legge nella governance degli odcec – ha aggiunto– vi sono molte più donne del passato, ma questo non è sufficiente:. Un numero troppo esiguo. Nella precedente consiliatura abbiamo dato vita ad una chat di condivisione riservata esclusivamente alle donne presenti nei consigli. L'idea inizialmente ha fatto sorridere i colleghi – ha sottolineato la numero uno dei commercialisti milanesi –, ma successivamente si è rivelata una risorsa importante per tutte noi, non solo sui temi della parità di genere, ma su tutte le problematiche che vengono vissute sui territori ed è stato un importante ausilio oltre che lo spunto per la nascita di sinergie e di amicizie"."La presenza anche delle neoelette componenti dei Cpo all'incontro – ha evidenziato– è stata una chiara testimonianza della volontà di tutte di agire in rete per ottimizzare le risorse e i risultati. Le donne possono dare un contributo importante perché stanno avendo sempre più un ruolo istituzionale".ha sottolineato come "parlare ancora di uomini e donne nel 2022 è anacronistico. La Cnpr in questi anni ha colmato un vero e proprio gap attraverso una modifica del proprio regolamento elettorale. Nel prossimo mandato ci aspettiamo molta più partecipazione di colleghe all'interno dei nostri organi".La riunione ha registrato gli interventi anche dei. I due candidati hanno evidenziato come nei rispettivi programmi è previsto uno specifico impegno sulle tematiche delle pari opportunità."Il ruolo delle donne è strategico – ha sostenuto–, la diversità di genere è una ricchezza a livello sociale e professionale Il coinvolgimento delle donne all'interno della categoria sarà ampio e diffuso, sia in termini di partecipazione alle varie commissioni di lavoro, che di coinvolgimento in quelli che saranno i passi strategici che il Consiglio nazionale intenderà realizzare".Per, "l'Italia è rimasta indietro sulle quote di genere, ma oggi c'è maggiore consapevolezza e maturità. La nostra professione può essere un riferimento per un Paese più equo e che promuova davvero i diritti di tutti".