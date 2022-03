PNRR, Brunetta: pronta piattaforma con 600 professionisti per aiutare gli enti locali

(Teleborsa) - "Per sostenere le regioni, le province e i comuni a gestire e ad attuare i progettiabbiamo creato unacon. Una piattaforma che ha una potenza di fuoco di oltre 600 professionisti che saranno messi subito a disposizione degli enti per accelerare sulla realizzazione degli obiettivi". Lo ha annunciato, ministro della Funzione pubblica, intervenendo all'iniziativa "Italia Domani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" in corso a Venezia. "Il Governo vuole far funzionare bene questa trincea - ha detto - con tutto il capitale umano, gli investimenti e il riconoscimento pubblico necessario"."L'Europa era nata per spendere solo i contributi degli Stati senza poter fare debito. Con lasi è cambiato paradigma, si è deciso che anche l'Europa potesse e dovesse indebitarsi. Così è nato il: 750 miliardi acquisiti sui mercati, da restituire. Questo è il Next Generation 1, che stiamo realizzando. Ma la guerra, come tutti gli eventi spaventosi, ha fatto emergere altre esigenze, su tutte quella dell'autonomia energetica e di una sorta di autonomia della sicurezza", ha spiegato Brunetta. "Non penso sia il caso di smontare il vecchio Next Generation Eu – ha aggiunto – per riallocare quelle risorse. Mi chiedo se non sia, invece, il caso di lanciare un Next Generation Eu 2 e rafforzare l'Europa, da soft power a hard power. È un'altra sfida: pensare a un ulteriore elemento diper rafforzare l'Europa e farla diventare un soggetto politico-istituzionale che sia modello per il mondo".