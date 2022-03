Tassi USA: Powell, pronti ad agire più rapidamente

(Teleborsa) - La Federal Reserve dovrebbe alzare i tassi di interesse, più velocemente, ovvero più di un quarto di punto se necessario. Ne è convinto il, sottolineando che la Fed aggiusterà la sua politica con l'evolversi dell'outlook per centrare i suoi obiettivi."L'aumento dell'inflazione è stato maggiore e più persistente delle attese" - afferma Powell sottolineando che molti hanno sottostimato la "severità e la persistenza" dei problemi delle catene di approvvigionamenti che, insieme alla forte domanda, si sono tradotti in un'inflazione molto alta."Con l'outlook che si evolve, aggiusteremo la politica come necessario per assicurare uncon un mercato del lavoro forte" - aggiunge Powell - sottolineando che l'outlook dell'inflazione era deteriorato in modo significativo anche prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.