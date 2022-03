FED, Goldman Sachs prevede rialzo tassi di 50 pb a maggio e giugno

Goldman Sachs

(Teleborsa) -prevede che. In seguito, stima che la banca centrale statunitense prosegua con aumenti di 25 pb nelle quattro riunioni rimanenti nella seconda metà del 2022 e tre aumenti trimestrali nel 2023. Gli economisti della banca d'affari USA hanno lasciato invariata la nostra previsione del tasso terminale al 3-3,25%. "Continuiamo ad aspettarci che il FOMC annunci, ma non riteniamo che questo sia necessariamente un ostacolo alla realizzazione di un aumento di 50 punti base anche a maggio", si legge nella nota firmata da David Mericle e Jan Hatzius.L'aggiornamento delle previsioni segue il discorso di ieri di Jerome Powell . Il presidente della FED ha detto che "c'èper riportare la posizione della politica monetaria a un livello più neutrale, e quindi passare a livelli più restrittivi se è ciò che è necessario per ripristinare la stabilità dei prezzi" Alla fine del suo intervento ha ripetuto l'invito a "muoversi rapidamente". Secondo Goldman Sachsè un segnale che sta arrivando un aumento del tasso di 50 pb.Gli economisti riconoscono come rischi al ribasso per la loro nuova previsioni sia l'invasione russa dell'Ucraina che la possibilità che le condizioni finanziarie possano inasprirsi in modo più aggressivo in risposta a un ritmo più rapido da parte della FED. "Nessuno dei due sembra un ostacolo a questo punto, tuttavia", viene sottolineato. L'presenta infatti anche