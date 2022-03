Restart, perdita di 2,6 milioni di euro nel 2021

Restart

(Teleborsa) -, società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha registratopari a 0,1 milioni di euro nel 2021, rispetto ai 5,8 milioni di euro del 31 dicembre 2020. I ricavi di vendita del 2020 includevano i proventi dalle cessioni di investimenti immobiliari e rimanenze immobiliari, sostanzialmente nulle al 31 dicembre 2021. L'risulta negativo per circa 1,7 milioni di euro, rispetto a negativi 1,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Lasi attesta a 2,6 milioni di euro a fronte di una perdita di 1,8 milioni di euro di un anno prima.Ledel gruppo al 31 dicembre 2021 sono positive per 4,4 milioni di euro, rispetto a 3,9 milioni al 31 dicembre 2020 e includono debiti per lease per 0,2 milioni (1 milione al 31 dicembre 2020). Ildel gruppo Restart al 31 dicembre 2021 è pari a 10,6 milioni di euro. Il NAV non comprende la valorizzazione delle perdite fiscali pregresse pari a circa 218 milioni di euro.