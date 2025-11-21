BEI, Belgio: Regione di Bruxelles-Capitale riceve finanziamento da 50 milioni per le PMI

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha firmato un accordo di prestito da 50 milioni di euro
con finance&invest.brussels
, l'istituto di promozione regionale della Regione di Bruxelles-Capitale.
L'operazione consentirà di mettere a disposizione fino a 140 milioni di euro in nuovi finanziamenti per PMI e Mid-Cap locali a condizioni favorevoli
. Riducendo i requisiti di garanzia e migliorando le condizioni di prestito, finance&invest.brussels aiuta gli imprenditori ad accedere ai finanziamenti di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività e creare posti di lavoro.
Gli investimenti finali verso PMI e Mid-Cap locali, realizzati da finance&invest.brussels, saranno destinati ad aziende di diversi settori, tra cui tecnologia finanziaria e legale, industria creativa, agricoltura urbana e alimentazione sostenibile
.
Tutte le decisioni in materia di prestiti saranno prese da finance&invest.brussels.
finance&invest.brussels ha precedentemente firmato due accordi di garanzia con il Fondo europeo per gli investimenti
, che fa parte del Gruppo BEI. Queste transazioni, nel 2021
e nel 2023
, hanno inoltre sostenuto finanziamenti per PMI e Mid-Cap locali
, rispettivamente per 54 milioni
e 78 milioni
.
"La Regione di Bruxelles-Capitale vanta un ecosistema di piccole e medie imprese molto diversificato, innovativo e dinamico. Queste aziende forniscono un contributo importante alla crescita della Regione e del Belgio nel suo complesso", ha affermato il Vicepresidente della BEI, Robert de Groot
. "Unendo le forze con finance&invest.brussels, garantiamo che le imprese della Regione di Bruxelles possano accedere ai finanziamenti di cui hanno bisogno per prosperare e creare nuove opportunità. Questo stimola la crescita economica e, in ultima analisi, apporta benefici all'occupazione e alle comunità locali".