Borsa di Mosca, come funzione la riapertura: scambiano solo aziende russe

(Teleborsa) - È, che aveva fermato lo scambio di azioni il 25 febbraio. Le società tornate a scambiare (dalle 9:50 alle 14:00 ora di Mosca) sonoe fanno parte dell'indice MOEX. Il Moscow Exchange riprende pertanto il calcolo dell'indice MOEX Russia (IMOEX) e del suo equivalente in dollari USA, l'indice RTS (RTSI). Gli indici verranno calcolati dalle ore 10:00 alle ore 13:40; alle 13:50, gli indici verranno calcolati sulla base dei prezzi dell'asta di chiusura.L'indice MOEX Russia e l'indice RTS comprendonoche svolgono le loro attività nella Federazione Russa. I titoli degli indici che non riprenderanno le negoziazioni il 24 marzo saranno inclusi nell'indice MOEX Russia e nell'indice RTS ai prezzi di chiusura del 25 febbraio 2022. Tali titoli dell'indice RTS saranno valutati ai prezzi in RUB del 25 Febbraio 2022, convertito al tasso MOEX USD/RUB.Il peso combinato dei titoli internazionali nell'indice MOEX Russia e nell'indice RTS al 25 febbraio 2022 era del 13,4%. Per il momento la negoziazione dei titoli avviene con i seguenti orari: 09:50-10:00 – asta di apertura; 0:00-13:40 – periodo di negoziazione; 13:40-13:50 – asta di chiusura. "", ha comunicato il gestore della borsa.Leda oggi sono: AFLT, ALRS, CBOM, CHMF, DSKY, ENPG, FEES, GAZP, GMKN, HYDR, IRAO, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MTSS, NLMK, NVTK, PHOR, PIKK, PLZL, ROSN, RTKM, RUAL, SBER, SBERP, SNGS, SNGSP, TATN, TATNP, TRNFP, VTBR, AFKS.