Aiuti di Stato, ok Ue a regime italiano da 200 milioni euro

(Teleborsa) -della Commissione europea a una sostegno del settore del commercio al dettaglio.Misure adottate nel contesto dellee provvedimenti restrittivi voluti dai governi sulla base delladi coronavirus e cheha avallato in base a un "quadro temporaneo" sulle regole riguardo agli aiuto di Stato. In questo specifico caso si tratta diCon un comunicato, Bruxelles ricorda che la misura sarà aperta alle imprese che svolgono commercio al dettaglio come attività principale che hanno subito un calo del fatturatoe i cui ricavi non hanno superato i 2 milioni di euro nel 2019. L'importo dell'aiuto per beneficiario sarà calcolato sulla base della differenza tra i ricavi medi mensili nel 2021 e quelli registrati nel 2019. L'obiettivo del regimee aiutarli a proseguire le loro attività durante e dopo la pandemia.La Commissione, si legge, ha constatato che ilè in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l'aiuto i) non supererà i 2,3 milioni di euro per beneficiario; e ii) sarà concesso entro il 30 giugno 2022. Laha concluso che la misura e' necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), dele con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su tale base la Commissione ha approvato le misure in conformità