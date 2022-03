Generali, Cirinnà: piano ambizioso ma realizzabile

Caltagirone

Generali

(Teleborsa) - "Quello che vi presentiamo è strategia ambiziosa, ma realizzabile". Così, candidato per il ruolo di amministratore delegato presentato dalla lista, per il rinnovo del CdA di, commenta il contro-piano Awakening the lion per il rilancio della compagnia assicurativa. Il piano prevede più utili e 7 miliardi per l'M&A.La nostra strategia - spiega il top manager - si base su ", che sono affiancate da un mondo Esg che va a permeare tutta l'azienda. Il primo punto chiave è razionalizzare la posizione geografica, concentrarsi dove possiamo raggiungere crescita profittevole e sostenibile". Il secondo - aggiunge - "la semplificazione organizzativa".