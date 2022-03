Growens, CFO SIM aumenta target price e conferma Buy

Growens

(Teleborsa) - CFO SIM ha alzato aper azione (da 5,9 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle cloud marketing technologies, e ha confermato ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha approvato il bilancio 2021 , chiuso con ricavi in aumento e utili in calo. Gli analisti parlano di risultati sostanzialmente in linea con le stime per quanto riguarda la top line e l'EBITDA, mentre il risultato netto è stato inferiore alle proiezioni sulla scia di D&A più elevati. La posizione finanziaria netta è fortemente migliorata grazie a una massiccia generazione di cassa e "l'enorme quantità di liquidità disponibile consente a Growens dida alcuni mesi".CFO SIM si aspetta che la società chiuda il 2022 conper 79,4 milioni di euro, undi 6,5 milioni di euro e undi 1,6 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 88,2 milioni di euro, 8,2 milioni di euro e 2,7 milioni di euro. Viene poi previsto un ulteriore incremento nel 2024 a ricavi per 96,1 milioni di euro, un EBITDA di 9,6 milioni di euro e un utile netto di 3,7 milioni di euro.