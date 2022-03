Russia, banca centrale: riserve auree sono all'intero del paese

(Teleborsa) - Laha comunicato che. "Tutto l'oro delle nostre riserve auree e in valuta estera è nei caveau della Banca di Russia sul territorio del nostro paese", si legge in una nota, la quale evidenzia che questi asset possono essere usati per proteggere l'economia dalle crisi esterne. In situazioni difficili garantiscono il pagamento del debito in valuta, le importazioni critiche, stabilizzano il mercato forex, evidenzia la Bank of Russia.In una comunicazione separata, ha fatto sapere chea partire dal 28 marzo 2022. L'obiettivo è bilanciare domanda e offerta nel mercato interno dei metalli preziosi. Il prezzo sarà di 5.000 rubli per 1 grammo. "Il livello dei prezzi stabilito consente di garantire un approvvigionamento stabile di oro e il buon funzionamento dell'industria dell'estrazione dell'oro nell'anno in corso", viene sottolineato. Dopo un certo periodo, il prezzo di acquisto potrebbe essere adeguato.