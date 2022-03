Gruppo FS, esercizio 2021 in utile per 193 milioni

(Teleborsa) - Ichiude l'esercizio 2021 con undi euro, che si confronta con un risultato negativo di 562 milioni l'anno precedente, e conoperativi per 12,2 miliardi di euro, inrispetto al 2020. L'EBITDA è cresciuto del 16%, arrivando a 1,9 miliardi dagli 1,6 miliardi di euro dell’anno precedente (­+15,6%), mentre l'EBIT torna positivo per 193 milioni.Alla crescita del risultato ha contribuito la progressiva ripresa della domanda per Trenitalia, via via che venivano meno le restrizioni alla circolazione, e la contabilizzazione dei ristori per per un importo totale di 958 milioni di euro, seppur in misura inferiore al 2020 (-9,1%).La(PFN), che si attesta a 8,9 miliardi di euro, si mantiene allineata a quella al 31 dicembre 2020, con un rapporto PFN/Patrimonio netto circa pari a 0,2."I positivi risultati conseguiti dal Gruppo nel 2021 rappresentano un solido presupposto per il rilancio di tutte le nostre attività, seppure in un contesto ancora condizionato dalla coda della fase pandemica e dalle tragiche vicende belliche tuttora in corso in Ucraina", ha commentato l'Amministratore Delegato, ricordando che "il Gruppo FS è chiamato a svolgere un ruolo rilevante nel perseguimento degli obiettivi del PNRR, per dotare il Paese di un sistema infrastrutturale, di mobilità e di logistica merci efficienti e integrati, nonché per contribuire a rendere le nostre città più sostenibili".Nel 2021 sono stati realizzatirispetto al 2020, che confermano il Gruppo FS quale principale investitore in Italia, nonostante l’emergenza Covid-19. Di questi investimenti tecnici, il 98% è stato gestito sul territorio nazionale e oltre 10 miliardi spesi in infrastrutture ferroviarie e stradali. In tale ambito il Gruppo ha anche garantito pieno supporto finanziario al settore delle costruzioni e degli appalti, attraverso immissione di anticipazioni ai fornitori per circa 2,6 miliardi di euro (1 miliardo di euro nel 2020).Da segnalare il decisivo ruolo del Gruppo come principaledi euro assegnati a società del Gruppo, in particolare a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che assume un ruolo estremamente rilevante per la riuscita del Piano ed in special modo per la Missione 3.FS ha giocato undel Paese, generando unpari all’1,6% del Valore Aggiunto nazionale ed undi oltre 290 mila unità, tra occupazione diretta e derivante dagli effetti indiretti e indotti.Sul fronte della, il rinnovo della flotta a consentito una ulteriore diminuzione delle emissioni climalteranti, grazie all'uso di mezzi a più alta efficienza energetica e al miglioramento del mix di generazione elettrico. Il Gruppo FS ha ricevuto la valutazione "Advanced" nel rating Moody's ESG Solutions, "B" nel rating Carbon Disclosure Project sui temi climatici e "A-" sullo scoring relativo al coinvolgimento fornitori su tali temi. I Gruppo ha anche collocato due Green Bond, è stata sottoscritta una linea di credito irrevocabile di tipo Sustainability Linked pari a 2,5 miliardi di euro e durata triennale.