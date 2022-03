Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

Palo Alto Networks

Constellation Energy

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, sull'ottimismo per i negoziati tra Russia e Ucraina. Ilavanza a 35.294 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 4.632 punti.Su di giri il(+1,68%); come pure, sale l'(+1,09%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,06%),(+1,54%) e(+1,39%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,44%.del Dow Jones,(+3,34%),(+3,20%),(+2,98%) e(+2,72%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,58%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,22%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,48%.Tra i(+7,80%),(+7,50%),(+6,28%) e(+4,95%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,40%.Tentenna, che cede lo 0,79%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 438K unità; preced. 475K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso 7,1%; preced. 2,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,51 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 15,25K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 2,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 187K unità).