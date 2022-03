Ucraina, proseguono i bombardamenti russi: nessun ritiro da Kiev e Chernihiv

(Teleborsa) - Non sembrano aver trovato grandi conferme sul campo le affermazioni della delegazione russa che ha trattato a Istanbul con la controparte ucraina. Secondo quanto riferito daldell'Ucraina, infatti, Non c'è nessun ritiro dei russi su vasta scala nelle aree dima solo movimenti limitati. "Il nemico ha ritirato le unità che hanno subito le perdite maggiori per rifornirle", ha spiegato il portavoce del Ministero, Oleksandr Motuzyanyk, aggiungendo che "l'assedio di Chernihiv continua, come missili e colpi di artiglieria lanciati dalle forze russe".Nel frattempo, capo negoziatore di Mosca e consigliere del presidente Vladimir Putin, citato da Interfax ha ribadito che dopo i colloqui di ieri a Istanbul con la delegazione ucraina "la posizione di fondo della Russia sullae ilnon è cambiata". I bombardamenti russi oggi hanno colpito un edificio della Croce Rossa a Mariupol. La notizia è arrivata da una responsabile ucraina. "Agli occupanti hanno bombardato deliberatamente l'edificio del Comitato internazionale della", ha scritto su Telegram Lioudmyla Denisova, incaricata dei diritti umani presso il Parlamento ucraino. "L'aviazione nemica e l'artiglieria hanno fatto fuoco su un edificio segnato con una croce rossa su uno sfondo piano, che indica la presenza di persone ferite o civili e materiale umanitarie", ha aggiunto. "Al momento non abbiamo informazioni sulle vittime", ha precisato Denisova, senza indicare quante persone si trovassero nell'edificio al momento dell'attacco.Colpito anche l'ufficio sul campo della missione consultiva dell'Ue in Ucraina, "subendo gravi danni" ha affermato l'Alto rappresentante dell'Ue,. "Nessun membro della missione o collaboratore è rimasto ferito", ha rassicurato Borrell che ha espresso una "ferma condanna" dell'attacco e "di qualsiasi attacco contro i civili e le infrastrutture civili"."La situazione in Ucraina sta precipitando", ha dichiarato il Direttore generale dell'UNICEF,. "Mentre il numero diche fuggono dalle loro case continua a crescere, dobbiamo ricordare che ognuno di loro ha bisogno di protezione, istruzione, sicurezza e sostegno". I bambini rappresentano la metà di tutti i rifugiati della guerra in Ucraina, secondo l'e l'. Oltre 1,1 milioni di bambini sono arrivati in Polonia, centinaia di migliaia stanno arrivando in Romania, Moldavia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca.