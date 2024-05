Le Maire: adottare posizione comune su eccesso capacità produttiva Cina

(Teleborsa) - Al G7 delle Finanze a Stresadi avere una sicurezza per ilLo ha dichiarato il ministro dell'Economia della Francia,durante un punto stampa in apertura dei lavori di oggi al G7 delle Finanze a Stresa.Ci stanno diverse proposte sul tavolo - ha rilevato, rispondendo a una domanda -. C'è la proposta del segretario di Stato al Tesoro Usauna proposta interessante e ringrazio gli sforzi degli Stati Uniti per migliorare la loro posizione e fare in modo che sia conforme al diritto internazionale, punto essenziale. Ricordo che c'è anche un lavoro europeo molto importante che è stato fatto noi europei: siamo stati capaci di mettere 50 miliardi di euro sul tavolo. Abbiamo mantenuto l'unità e l'Europa è stata capace per il 2024 di trovare le soluzioni appropriate per utilizzare i proventi di questi asset russi". "Penso che la proposta europea meriti di essere esaminata perché ha un grande valore ed é stata già attuata e ha già permesso di esborsare soldi per il 2024. Dico che la cosa più importante su questo tema è preservare l'unità del G7 e l'unità degli europei - ha ribadito Le Maire - in modo che il governo ucraino abbia per i prossimi anni i mezzi necessari per fare fronte alla guerra".Il Ministro francese ha poi sottolineato che i Paesi europei devono spingere gli Stati Uniti e gli altri partner del G7, che dopo l'ultima ondata di dazi e restrizioni di Washington rischia ora di scaricarsi sull'Ue e di mettere a repentaglio gli sforzi fatti negli ultimi anni per ripristinare produzioni e catene di valore in Europa.Le Maire ha lanciato la proposta di coinvolgere il Fondo monetario internazionale - a Stresa è presente la direttrice Kristalina Georgieva - per elaborare una definizione e una valutazione congiunta del G7 su cosa sia un eccesso di capacità produttiva, in particolare sulla Cina. Su questi temi "dobbiamo assolutamente evitare una guerra commerciale - ha avvertito - ni, né della Cina, né dell'Europa, né di nessun paese nel mondo. Ma non di meno abbiamo una questione con le pratiche commerciali sleali, con gli alti livelli di sussidi e con l'eccesso di capacità produttiva", ha spiegato Le Maire. "Non eviterò alcuno sforzo per difendere i nostri interessi, per difendere i nostri lavoratori, i nostri piani industriali. Non voglio che tutti gli sforzi che abbiamo fatto per mettere nuove industrie, nuove catene di valore, nuovi lavoratori e nuovi posti di lavora in Francia negli ultimi sette anni, per rendere la Francia più attrattiva, che tutto questo venga messo a rischio da pratiche commerciali sleali o da eccessi di capacità produttiva - ha proseguito -. Quindi stiamo riflettendo su tutte le possibilità pTra gli argomenti in cima all'agenda di Stresa, ancheSapete che ho lottato per riformare il sistema di tassazione internazionale e intendo lottare con quella stessa determinazione per una tassazione minima dei più ricchi: è una questione di giustizia e di efficienza. Non ci siamo ancora ma non emetterò alcuno sforzo per arrivarci".Le Maire ha anche voluto ringraziare la presidenza italiana del G7 e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti per l'organizzazione del G7 delle Finanze a Stresa. "Sono deliziato di essere a Stresa, per questo G7 delle Finanze e voglio calorosamente ringraziare il mio amico Giancarlo per aver organizzato questo incontro strategico", ha detto incontrando i giornalisti prima dell'inizio dei lavori di questa mattina. Questo incontro "è strategico perché avviene in una fase decisiva a livello geopolitico. L'economia globale è tornata sulla giusta carreggiata, dopo l'alta inflazione e i problemi degli anni passati, tuttavia dobbiamo ricordare che i rischi geopolitici sono diventati la minaccia più grave alle nostre economie e queste minacce sollevano una serie di questioni su cui vogliamo che il G7 trovi risposte comuni.