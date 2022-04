Campari sale in Borsa dopo promozioni analisti

Campari

Campari

(Teleborsa) -in borsa per, società quotata su Euronext Milan e uno dei maggiori player a livello globale nel settore degli spirit.ha alzato il giudizio sul titolo a "" da "Neutral" con prezzo obiettivo a 12,3 euro per azione da 10,5 euro, mentreha incrementato ila 12,55 euro per azione da 12,27 euro.ha alzato il peso della società in portafoglio, inserendola nella selezione"Vediamo il(margini elevati, brands leader, buon pricing power) e anche(leader negli aperitivi - storicamente resilient -, circa il 30% del fatturato in US, forte momentum dei marchi principali), insieme ad alta qualità del management, ottime capacità di execution, marginale esposizione a Russia/Ukraina (3% del fatturato)", hanno scritto gli analisti di Equita.Ottima la performance di, che si attesta a 10,77 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 10,84 e successiva a 10,96. Supporto a 10,72.