Carrello della spesa sempre più costoso: ecco la top ten dei rincari

(Teleborsa) -, a causa dell'effetto domino dei prezzi dell'energia,, soprattutto i 5,6 milioni di italiani che si trovano in condizioni di povertà assoluta., facendo lievitare l'inflazione: si va da aumenti del 5,8% per il pane al 13% per la pasta fino al. La categoria cibi e bevande, secondo l'ultima rilevazione Istat, ha registrato un aumento del 6,7%.La black list degli aumenti sullo scaffale stilata dallavede in vetta gli, che risente del conflitto in Ucraina, primo produttore di semi di girasole. Al secondo posto c’è la, con i prezzi in salita del 17,8%, di poco davanti al burro (+17,4%). Rincari a doppia cifra anche per la(+13%) già oggetto di una corsa agli acquisti per accumulare scorte, così come per(+10,8%) e(+10%).A seguire nella graduatoria degli aumenti,(+8,4%),(+8,1%),(+7,6%), mentre i(+6,2%) chiudono la top ten, dalla quale esce invece il pane, pur in aumento del 5,8%.si sente però, dato che i compensi pernon riescono neanche a coprire i costi di produzione. Nelle campagne – precisa Coldiretti – si registrano aumenti dei costi che vanno dal +170% dei concimi al +90% dei mangimi al +129% per il gasolio con incrementi dei costi correnti di oltre 15.700 euro in media ma con punte oltre 47mila euro per le stalle da latte e picchi fino a 99mila euro per gli allevamenti di polli, secondo lo studio del Crea.Più di(11%) è in una situazione così critica che, ma quasidel totale nazionale (30%) si trova comunque costretto in questo momento aper effetto dell’aumento dei costi di produzione. Uno tsunami che si è abbattuto a valanga sulle aziende agricole con rincari per gli acquisti di concimi, imballaggi, gasolio, attrezzi e macchinari che stanno mettendo in crisi i bilanci delle aziende agricole.