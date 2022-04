Twitter, Musk detiene quota del 9,2%. Titolo vola nel pre-market

Twitter

Tesla

(Teleborsa) -ha svelato di avere unain. Il fondatore di, secondo un documento depositato presso la SEC, detiene 73.486.938 del social network fondato da Jack Dorsey nel 2006. Ai prezzi di chiusura di venerdì (39,31 dollari per azione), la partecipazione vale. Appena è uscita la notizia, le azioni sono balzate del 26% nel pre-market, preannunciando una seduta in forte rialzo a Wall Street.La quota è classificata come "", ovvero una situazione in cui l'azionistadella società e beneficia soltanto della creazione di valore a lunfo termine.La mossa a sorpresa di Musk arriva meno di due settimane dopo che l'imprenditore statunitense ha, chiedendo ai suoi follower su Twitter se il social network aderisca ai principi della. "Dato che Twitter funge de facto da piazza pubblica, il mancato rispetto dei principi della libertà di parola mina fondamentalmente la democrazia", ha twittato Musk. "Cosa dovrebbe essere fatto?"