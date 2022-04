UK, autorità analizzano gestione LME del caso nichel

(Teleborsa) - Lenella gestione del trading del nichel. Martedì 8 marzo 2022, il LME ha infatti sospeso gli scambi sul nichel, dopo l'impennata dei prezzi della materia prima causata da un maxi short squeeze. Il trading del nichel sulla borsa londinese dei metalli è ripreso mercoledì 16 marzo, tra leper la gestione poco trasparente di tutta la questione da parte del LME.In particolare, la Financial Conduct Authority (FCA) intende rivedere l'approccio dell'LME alla gestione della sospensione e della ripresa del mercato del nichel per determinarein relazione agli accordi di governance e supervisione del mercato dell'LME. Allo stesso modo, la Bank of England effettuerà un riesame del funzionamento di LME Clear per determinare se si possano trarre insegnamenti in relazione alla sua governance e gestione del rischio.La FCA è responsabile della supervisione di LME comericonosciuto, mentre la Bank of England è responsabile della supervisione di LME Clear come"Gli eventi relativi alla sospensione e alla ripresa delle negoziazioni hanno evidenziato le questioni sollevate in un recente documento di discussione del LME sulla struttura del mercato, in particolare ilnel LME e nei mercati correlati", evidenzia una nota congiunta delle autorità. La FCA "alla struttura del mercato", viene sottolineato.