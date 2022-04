Net Insurance, translisting su Euronext STAR Milan entro 2022

Net Insurance

(Teleborsa) - Il CdA di, compagnia assicurativa quotata su Euronext Growth Milan, ha approvatodelle azioni ordinarie e dei warrant su Euronext STAR Milan. "Assieme al nuovo Piano Industriale, la quotazione sul segmento STAR rappresenta per Net Insurance un passaggio fondamentale e un rinnovato punto di partenza nel percorso di crescita e valorizzazione della compagnia - ha affermato il- Affrontiamo questo percorso in piena coerenza con i princìpi di Corporate Governance che hanno fin qui guidato il nostro agire, con".Il CdA della compagnia assicurativa ha anche concluso il processo volto alla, votandola all'unanimità. Il board ha deliberato di definire fino 11 il numero dei membri del consiglio e di proporre una lista di 9 candidati, chein virtù delle seguenti motivazioni: la tenure media del CdA uscente inferiore a 3 anni; la sostituzione di tre amministratori già avvenuta nel corso del triennio; la gestione in un'ottica di continuità; la performance - sia della compagnia che del board - e il conseguente orientamento di confermare il più ampio numero possibile degli amministratori in carica.Luisa Todini, indipendente, Presidente dal 21 gennaio 2019, indicato come Presidente; Andrea Battista, non indipendente, Amministratore Delegato dal 18 ottobre 2018, indicato come Amministratore Delegato; Roberto Romanin Jacur, indipendente, Consigliere dal 21 gennaio 2019; Mayer Nahum, indipendente, Consigliere dal 21 gennaio 2019; Matteo Carbone, indipendente, Consigliere dal 21 gennaio 2019; Andrea Maralla, indipendente, Consigliere dal 21 gennaio 2019; Anna Doro, indipendente, Consigliere dal 24 marzo 2020; Monica Regazzi, indipendente, Consigliere dal 23 marzo 2021; Simonetta Giordani, indipendente, Consigliere dal 25 giugno 2021.