Aeffe esclusa dal segmento STAR dal 22 dicembre

(Teleborsa) - Borsa Italia ha disposto l'esclusione dalla qualifica di STAR delle azioni ordinarie emesse da Aeffe, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, e il conseguente trasferimento delle stesse al mercato Euronext Milan con decorrenza dal 22 dicembre 2025. La decisione fa seguito alla richiesta della stessa società e rientra nel contesto della procedura di composizione negoziata della crisi in corso (CNC). A decorrere dal 22 dicembre, Mediobanca cesserà l'attività di operatore specialista.
