Atlantia, Edizione e Blackstone pronti per OPA a cavallo di Pasqua

(Teleborsa) - Edizione (la holding della famiglia Benetton) e(colosso statunitense del private equity)di, puntando aldella società quotata su Euronext Milan focalizzata sulle infrastrutture e sui servizi per la mobilità. Lo scrive Il Messaggero, il quale sottolinea che "assieme agli advisor Goldman Sachs e Mediobanca, il cantiere di Ponzano è già avanzato per la predisposizione dell'OPA, tenendo presente che andrà lanciatadi Altantia. Edizione (attraverso Sintonia) detiene infatti una partecipazione del 33,1% nel capitale, a cui può essere aggiunto il 4,5% della Fondazione CRT, da sempre alleata dei Benetton.Secondo il quotidiano romano, l'OPA deve prevedere un, alla luce dell'entrata nella partita di Florentino Perez, patron di, in cordata con i fondi GIP e Brookfield. A questi livelli di prezzo serviranno circa 12 miliardi, al netto delle azioni proprie, considerando che Edizione e CRT non saranno tenuti a consegnare le loro azioni. Per finanziare l'operazione sarebbero al lavoroLasi starebbe invece avvalendo invece del supporto di, che si farebbero affiancare daper finanziare una contro OPA.