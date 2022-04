HP, titolo paga dazio con un downgrade

Hp Inc

(Teleborsa) - In forte ribasso, che mostra un -3,03%.A pesare sulle azioni contribuisce il taglio del giudizio da parte di UBS. Gli analisti dell'ufficio studi hanno ridotto la raccomandazione sul titolo del produttore di PC portandola a "neutral" dalla precedente "buy".Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,01%, rispetto a -0,41% dell').L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 39,76 USD e primo supporto individuato a 38,33. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 41,18.