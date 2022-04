Quarta dose vaccino, Speranza: "In autunno valuteremo per altre fasce età"

(Teleborsa) - In Italia si sono registratinuovi casi in 24 ore con ilQuesti i numeri del bollettino diffuso oggi, lunedì 11 aprile, dal Ministero della Salute. "Adesso lehanno disposto il secondo richiamo, la cosiddetta, per ottantenni, ospiti delle Rsa e anziani fragili. In autunno valuteremo un richiamo più esteso anche per le altre fasce d'età. Mi fa piacere che Ema e Ecdc abbiano dato la stessa linea anche agli altri Paesi europei". Lo ha detto il Ministro della Salute,alla fine di una lunga intervista sui temi di politica nazionale e internazionale, oggi su La Stampa. "Mentre nei media la guerra ha sostituito il Covid, nella realtà si è semplicemente aggiunta. Su questo dovremo fare uno", ha sottolineato.In 21 paesi lacontro Covid-19 è ancora sotto al 10% della popolazione, lasciando ad alto rischio i più vulnerabili. Lo evidenzia il gruppo strategico di esperti (Sage) dell'OMS sulle vaccinazioni, che ha rivisto le sue indicazioni sulle vaccinazioni, non solo Covid. Indicano, inoltre, che "per la vaccinazione contro Covid-19 "è insufficiente per fornire la necessaria protezione contro malattie gravi e morte. La copertura degli operatori sanitari arriva complessivamente ale la copertura degli anziani oscilla dalLe mascherinecome gli occhiali da sole. Toglierle dal primo maggio è una scelta impegnativa. Aspetterei ancora un po', e vedremo gli effetti della Pasqua per capire la situazione epidemiologica ma a me queste festività un po' preoccupano, c'è un eccessivo senso del 'liberi tutti'. Lo ha detto, virologo dell'Università Statale di Milano, a Rai Radio1 ad Un Giorno da Pecora. "I- rileva - sono arrivati quasi ad unIntanto, le dosi disomministrate finora inpari al 96,0% delle 141.899.967 consegnate (nel dettaglio, 95.340.593 Pfizer/BioNTech, 25.446.308 Moderna, 11.514.5216.726.089pediatrico, 1.849.456e 1.023.000 Novavax). Lo si legge nel report del ministero della Salute aggiornato alle ore 06.17 di oggi.