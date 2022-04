Unidata, Banca Akros aumenta target price e conferma Buy

Unidata

(Teleborsa) - Banca Akros ha incrementato aper azione (da 62 euro) ilsu, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan, mantenendo ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha approvato il bilancio 2021, con risultati che vengono descritti come "migliori delle attese". Rispetto al nuovo piano industriale presentato dalla società, gli analisti rimangono prudenti sulle stime per i servizi a valore aggiunto come Data center & Cloud, Iot & Smart Solutions e Cybersecurity, in quanto sono tutte aree in cui Unidata si sta espandendo ma è ancora nella fase iniziale di questa espansione.Banca Akros si aspetta ora che la società chiuda il 2022 con undi 44,6 milioni di euro, undi 15,8 milioni di euro e undi 7,2 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 56,6 milioni di euro, 19 milioni di euro e 8,9 milioni di euro. Per il 2024 è atteso un valore della produzione di 72 milioni di euro, un EBITDA di 23,3 milioni di euro e un utile netto di 11,3 milioni di euro.