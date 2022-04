TIM sale in borsa su indiscrezioni interesse Apax-Iliad

Telecom Italia

(Teleborsa) - Continuaper TIM, e soprattutto per singole divisioni dell'ex monopolista di Stato. Dopo l'offerta di KKR, che per il momento si è arenata , e quella di CVC per la divisione EnterpriseCo, le indiscrezioni parlano dell'interessamento(player britannico del private equity) e di(gruppo francese delle telecomunicazioni) per l'areadi. Non è escluso che le due realtà possano coalizzarsi, come avevano fatto per l'offerta congiunta (poi rifiutata) per gli asset di Vodafone Italia.Il piano del nuovo amministratore delegato Pietro Labriola ha infatti previsto che TIM passerà(NetCo e ServCo, la quale include Enterprise, Consumer e TIM Brasil) con differenti focus industriali e metriche finanziarie. Il piano di scorporo delle varie aree di TIM non è ancora stato formalizzato ufficialmente ed è probabile si debba aspettare qualche mese per avere maggiori dettagli.In apertura di seduta spicca il voloa Piazza Affari dove si attesta a 0,316, con un. Risulta il miglior titolo del FTSE MIB. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,3189 e successiva a quota 0,3261. Supporto a 0,3117.