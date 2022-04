BCE, Lagarde: "Manterremo opzionalità, gradualità, flessibilità politica monetaria"

(Teleborsa) -nelle decisioni di politica monetaria che, soprattutto alla luce del conflitto in Ucraina, che rappresenta un elemento di grande incertezza per le previsioni economiche. Lo ha ribadito la Presidente dell'Eurotower, nella conferenza stampa seguita alla riunione del direttivo, che ha confermato l'aspettativa di terminare le misure di quantitative easing entro il terzo trimestre di quest'anno La numero uno dell'Eurotower ha sottolineato che ia seguito dellaa e dell'imposizione di. "La guerra sta gravemente intaccando l'economia", ha ammesso Lagarde, aggiungendo che "l'impatto dipenderà da come si evolverà il conflitto e dalle sanzioni".D'altro canto, la Presidente ha indicato che i, specie nel breve termine, a causa dei rincari dei prezzi delle materie prime energetiche, che oggi sono superiori del 45% ad un anno fa ed hanno spinto l'inflazione dell'Area Euro al 7,5%. "Gli indicatori di mercato suggeriscono che", ha spiegato Lagarde, assicurando "i prossimi dati per valutare le prospettive di inflazione".Lagarde ha confermato "nella conduzione della nostra politica monetaria nei mesi a venire". La numero uno della BCE ha confermato la fine del programma di acquisto asset (APP) nell'arco dle gterzo trimestre, ma non ha dato ancora alcuna tempistica su possibili aumenti dei tassi d'interesse. "Ci occuperemo dei tassi di interesse quando ci arriveremo", ha sentenziato.Rispondendo ad una domanda sull'ipotesi di lanciare un, Lagarde haribadendo che lada tempo adottata è lacontro l'aumento dei differenziali dei rendimenti. "Negli ultimi due anni - ha assicurato - la flessibilità ci e' servita tanto per assicurare la corretta trasmissione della politica monetaria e evitare la frammentazione".Parlando di un possibileche arrivano dalla Russia, la Presidente ha fatto notare chee su tutta l'Unione insieme e che, quanto sta accadendo, "rafforza la determinazione degli europei di muoversi verso energie verdi e nel ridurre la dipendenza dai combustibili fossili".